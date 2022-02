Covid oggi Campania | 1 380 contagi e 21 morti | bollettino 28 febbraio

(Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 1.380 i nuovida Coronavirus, 282022 in, secondo i dati-19 dell’ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 21, di cui 6 avvenuti in precedenza. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 12.978 test, tra molecolari e antigenici. Insono 45 i pazientiricoverati in terapia intensiva, 742 i pazientiricoverati in reparti di degenza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Si svolgerà venerdì 4 marzo dalle 9, nell'aula magna Motzo della Facoltà di Studi umanistici a Sa Duchessa, il convegno sulle nuove sfide per la disciplina, organizzato da Marco Guicciardi, Loredana L ...Dai 30.629 casi registrati ieri ai 17.981 nuovi contagi contabilizzati nelle ultime 24 ore: quasi si dimezzano i casi di Covid-19 in Italia ma a fronte di un numero esiguo di tamponi, pari a 198.513 ...