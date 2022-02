Covid, news. Calo mortalità e pressione ospedali. Oggi prime somministrazioni Novavax LIVE (Di lunedì 28 febbraio 2022) Scende la mortalità per Covid in Italia. E anche le strutture sanitarie continuano a sentire meno la pressione dei ricoveri. Le prime dosi del vaccino Novavax arrivate sabato in Italia hanno raggiunto le regioni e già Oggi sono previste le prime somministrazioni in Lombardia. Da domani al via anche in Lazio e Liguria Leggi su tg24.sky (Di lunedì 28 febbraio 2022) Scende laperin Italia. E anche le strutture sanitarie continuano a sentire meno ladei ricoveri. Ledosi del vaccinoarrivate sabato in Italia hanno raggiunto le regioni e giàsono previste lein Lombardia. Da domani al via anche in Lazio e Liguria

