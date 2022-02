Covid Italia: 207 morti, oggi 28 febbraio, calano nuovi contagi, tasso positività e terapie intensive (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il tasso di positività e' al 9%, in calo rispetto al 9,6% di ieri. Sono invece 714 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ildie' al 9%, in calo rispetto al 9,6% di ieri. Sono invece 714 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in meno rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite L'articolo proviene da Firenze Post.

