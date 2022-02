Covid Italia, 17.981 contagi e 207 morti: bollettino 28 febbraio (Di martedì 1 marzo 2022) Sono 17.981 i nuovi contagi da coronavirus in Italia oggi, 28 febbraio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 207 morti. I dati del ministero della Salute fanno registrare 198.513 tamponi, per un tasso di positività del 9%. Sono 10.851 i ricoverati con sintomi, 714 i pazienti attualmente in terapia intensiva. Le persone attualmente positive sono 1.099.934, con un calo di 22.344 da ieri. Nelle ultime 24 ore si contano 40.415 guariti, che portano il totale a 11.528.135 da inizio pandemia. NUMERI E DATI Covid DALLE REGIONI LOMBARDIA - Sono 1.388 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 febbraio 2022 in Lombardia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Sono 17.981 i nuovida coronavirus inoggi, 282022, secondo i dati e i numeri- regione per regione - deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 207. I dati del ministero della Salute fanno registrare 198.513 tamponi, per un tasso di positività del 9%. Sono 10.851 i ricoverati con sintomi, 714 i pazienti attualmente in terapia intensiva. Le persone attualmente positive sono 1.099.934, con un calo di 22.344 da ieri. Nelle ultime 24 ore si contano 40.415 guariti, che portano il totale a 11.528.135 da inizio pandemia. NUMERI E DATIDALLE REGIONI LOMBARDIA - Sono 1.388 i nuovida coronavirus oggi 282022 in Lombardia, ...

