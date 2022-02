Covid | in Campania contagi stabili intorno al 10% | 21 i decessi

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSul frontesi conferma il trend degli ultimi giorni incone terapie intensive in progressivo calo. I dati: sono 1380 i positivi del giorno su un totale di 12.978 test effettuati per un indice dio pari al 10,63%, in leggero aumento rispetto al 10% registrato ieri. Quindici le persone decedute nelle ultime 48 ore cui vanno aggiunti altri seirisalenti ai giorni scorsi ma registrati ieri. In terapia intensiva i posti letto disponibili sono 752, mentre quelli occupati sono 45 (-2 rispetto al dato di ieri). I posti letto di degenza occupati sono invece 742 (-27 rispetto a ieri). Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 1.380 (*) di cui: Positivi all’antigenico: ...

...- 19 ed 1 caso duplicato. La Regione Calabria precisa che nella giornata del 27/02/2022 sono stati comunicati erroneamente 29.663 casi confermati da test antigenico. La Regione...Nonostante il calo considerevole di positivi e di ricoveri in ospedale di pazienti, la Regioneprosegue con l'obbligo di mascherine all'aperto in caso di assembramenti. Ecco la nota della Regione: 'Si ricorda che permane l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di ...Scendono i ricoveri in area non critica (-17) e quelli in Terapia intensiva (-19). La regione con più casi odierni è il Lazio (+2.324) seguito da Calabria (+1.613), Sicilia (+1.606), Puglia (1.537), E ...Covid: 185 nuovi contagiati nel Bresciano ... Emilia Romagna 1.521, Lombardia 1.388, Campania 1.380, Piemonte 1.342, Veneto 1.253 e Toscana 1.008.