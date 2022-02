Covid, il Presidente dell’Agenzia italiana del farmaco: “Ci saranno altre pandemie” (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Avremo altre pandemie, visto che stiamo alterando il pianeta e i suoi ecosistemi e violando nicchie ambientali dove gli animali selvatici vivevano in isolamento”. E’ quanto spiega il Presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù, che in un’intervista a ‘Libero’ “incolpa i medici da talk-show di creare confusione”, perché “più voci parlano, maggiore è il disorientamento della cittadinanza”. Di poche apparizioni televisive, l’ex preside della Facoltà di medicina e chirurgia dell’università di Padova preferisce “spiegare il fascino della virologia” attraverso i libri, con ‘Virosfera’, scritto per la Nave di Teseo con il collega professore Massimo Clementi, uscito l’anno scorso, il secondo, in uscita ad aprile, tratta prevalentemente dell’origine del virus, delle ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 28 febbraio 2022) “Avremo, visto che stiamo alterando il pianeta e i suoi ecosistemi e violando nicchie ambientali dove gli animali selvatici vivevano in isolamento”. E’ quanto spiega ildel(Aifa), Giorgio Palù, che in un’intervista a ‘Libero’ “incolpa i medici da talk-show di creare confusione”, perché “più voci parlano, maggiore è il disorientamento della cittadinanza”. Di poche apparizioni televisive, l’ex preside della Facoltà di medicina e chirurgia dell’università di Padova preferisce “spiegare il fascino della virologia” attraverso i libri, con ‘Virosfera’, scritto per la Nave di Teseo con il collega professore Massimo Clementi, uscito l’anno scorso, il secondo, in uscita ad aprile, tratta prevalentemente dell’origine del virus, delle ...

