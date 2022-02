Covid, da oggi disponibile il vaccino Novavax in Sicilia: a Palermo quasi 21 mila dosi (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ieri sera in Sicilia sono state consegnate le prime 84 mila dosi del vaccino Nuvaxovid dell’azienda Novavax. A partire da oggi questo nuovo tipo di vaccino anti-SarsCoV2, autorizzato dall’Agenzia italiana del farmaco e su disposizione dell’assessorato regionale alla Salute, sarà disponibile negli hub vaccinali della Sicilia. A consegnare la prima fornitura nell’Isola sarà Poste Italiane attraverso il corriere espresso. Le 84mila dosi sono così distribuite: Palermo (20.800 fiale), Giarre (18.800), milazzo (10.500), Erice Casa Santa (7.300), Agrigento (7.300), Siracusa (6.700), Ragusa (5.400), Caltanissetta (4.400) ed Enna (2.800). Il nuovo vaccino ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ieri sera insono state consegnate le prime 84delNuvaxovid dell’azienda. A partire daquesto nuovo tipo dianti-SarsCoV2, autorizzato dall’Agenzia italiana del farmaco e su disposizione dell’assessorato regionale alla Salute, sarànegli hub vaccinali della. A consegnare la prima fornitura nell’Isola sarà Poste Italiane attraverso il corriere espresso. Le 84sono così distribuite:(20.800 fiale), Giarre (18.800),zzo (10.500), Erice Casa Santa (7.300), Agrigento (7.300), Siracusa (6.700), Ragusa (5.400), Caltanissetta (4.400) ed Enna (2.800). Il nuovo...

SkyTG24 : #Covid19, news. Calo mortalità e pressione ospedali. Oggi prime somministrazioni Novavax LIVE - Corriere : ?? Stasera l'annuncio - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI L’Iss: nei 12-39enni chi ha tre dosi rischia il ricovero più di chi ne ha solo 2 - Adelefacciamor1 : RT @GiacomoGorini: L'organizzazione TeamBòta di Rimini è nata dall'idea di alcuni amici per aiutare la comunità durante la crisi di covid.… - paoloNPI : RT @GiacomoGorini: L'organizzazione TeamBòta di Rimini è nata dall'idea di alcuni amici per aiutare la comunità durante la crisi di covid.… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Confindustria Moda, 2021 sopra le attese Confindustria Moda , la Federazione Italiana che riunisce le associazioni dei settori Tessile, Moda e Accessorio, annuncia oggi i risultati dell'Ottava Indagine relativa all'impatto del Covid - 19 sulle imprese del settore. Con una crescita del +22,2% rispetto al 2020 che riporta il fatturato del Tessile, Moda e ...

Sicilia, arrivato il Novavax per chi non si è ancora vaccinato Con la consegna di 84 mila dosi, avvenuta ieri sera, comincia da oggi in tutta la Sicilia la somministrazione del vaccino Nuvaxovid dell'azienda Novavax, autorizzato ...alla diffusione del Covid - 19 ...

Covid, news. Calo mortalità e pressione ospedali. Oggi prime somministrazioni Novavax LIVE Sky Tg24 Lavoro, gennaio nero in Italia per infortuni e morti Si conferma un gennaio nero sul fronte del lavoro, con un aumento a doppia cifra degli infortuni e delle morti. I dati Inail ...

Covid Italia, Bassetti: "Terzi in Europa per popolazione vaccinata" (Adnkronos) - 'Siamo il Paese al mondo che ha somministrato più vaccini' anti-Covid 'nell'ultimo anno in rapporto alla popolazione (x100 persone)'.

Confindustria Moda , la Federazione Italiana che riunisce le associazioni dei settori Tessile, Moda e Accessorio, annunciai risultati dell'Ottava Indagine relativa all'impatto del- 19 sulle imprese del settore. Con una crescita del +22,2% rispetto al 2020 che riporta il fatturato del Tessile, Moda e ...Con la consegna di 84 mila dosi, avvenuta ieri sera, comincia dain tutta la Sicilia la somministrazione del vaccino Nuvaxovid dell'azienda Novavax, autorizzato ...alla diffusione del- 19 ...Si conferma un gennaio nero sul fronte del lavoro, con un aumento a doppia cifra degli infortuni e delle morti. I dati Inail ...(Adnkronos) - 'Siamo il Paese al mondo che ha somministrato più vaccini' anti-Covid 'nell'ultimo anno in rapporto alla popolazione (x100 persone)'.