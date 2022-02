Covid – Cura a basso costo evita le complicazioni vascolari (Di lunedì 28 febbraio 2022) – Studio clinico ne conferma l’efficacia – Con autori Serafino Fazio, Flora Affuso e Paolo Bellavite, è stato appena pubblicato (come “in press”) da Medical Science Monitor un nuovo articolo sulla Cura del Covid-19 in fase iniziale. Il titolo è “A Review of the Potential Roles of Antioxidant and Anti-Inflammatory Pharmacological Approaches for the Management of Mild-to-Moderate Symptomatic Covid-19” (Una rassegna dei potenziali ruoli degli approcci farmacologici antiossidanti e antinfiammatori per la gestione del Covid-19 sintomatico da lieve a moderato) e reperibile integralmente: https://www.medscimonit.com/abstract/index/idArt/936292 Dopo il successo internazionale del primo studio clinico uscito in dicembre (https://www.medscimonit.com/abstract/full/idArt/935379), come spiega il prof. Serafino Fazio, “questo nuovo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 febbraio 2022) – Studio clinico ne conferma l’efficacia – Con autori Serafino Fazio, Flora Affuso e Paolo Bellavite, è stato appena pubblicato (come “in press”) da Medical Science Monitor un nuovo articolo sulladel-19 in fase iniziale. Il titolo è “A Review of the Potential Roles of Antioxidant and Anti-Inflammatory Pharmacological Approaches for the Management of Mild-to-Moderate Symptomatic-19” (Una rassegna dei potenziali ruoli degli approcci farmacologici antiossidanti e antinfiammatori per la gestione del-19 sintomatico da lieve a moderato) e reperibile integralmente: https://www.medscimonit.com/abstract/index/idArt/936292 Dopo il successo internazionale del primo studio clinico uscito in dicembre (https://www.medscimonit.com/abstract/full/idArt/935379), come spiega il prof. Serafino Fazio, “questo nuovo ...

