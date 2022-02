Covid, al via “Va-Cinema”: a marzo ingresso gratuito nei cinema di Messina e Milazzo (Di lunedì 28 febbraio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 28 febbraio 2022) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

AlexBazzaro : Il calendario delle riaperture servirebbe a mantenere il #greenpass a vita. Arriviamo a giugno dicono, poi qualche… - Agenzia_Ansa : Al via oggi la quarta dose del vaccino anti-Covid alle persone fragili. Il Lazio è la prima regione in Italia a som… - Scomunicando : COVID – Al via “Va-Cinema”: a marzo ingresso gratuito nei cinema di Messina e Milazzo per i bambini vaccinati - ottopagine : Covid, da domani al via somministrazione quarta dose vaccino #Benevento - thomasschael : RT @marcomarsilio: Esattamente due anni fa il #Covid arrivava in #Abruzzo. In 24 mesi questo virus si è portato via quasi 3 mila abruzzesi.… -