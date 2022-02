Covid, 72 casi a Bergamo: al Papa Giovanni si inizia a somministrare il vaccino Novavax (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono 72 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 1.338 in tutta la Lombardia a fronte di 20.185 tamponi (il 6,8% del totale). A livello regionale, sono stabili sotto quota 100 i ricoverati in terapia intensiva (97), mentre continuano a calare i ricoverati nei reparti (-7). Sono invece 23 i decessi. Anche all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è nel frattempo cominciata la somministrazione del nuovo vaccino Novavax: in sede di anamnesi – spiegano dall’ospedale cittadino – le richieste vengono valutate dal medico. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 20.185, totale complessivo: 32.989.784 – i nuovi casi positivi: 1.388 – in terapia intensiva: 97 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.052 (-7) – i decessi, totale complessivo: ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono 72 i nuovi positivi al-19 in provincia di, 1.338 in tutta la Lombardia a fronte di 20.185 tamponi (il 6,8% del totale). A livello regionale, sono stabili sotto quota 100 i ricoverati in terapia intensiva (97), mentre continuano a calare i ricoverati nei reparti (-7). Sono invece 23 i decessi. Anche all’ospedaleXXIII diè nel frattempo cominciata la somministrazione del nuovo: in sede di anamnesi – spiegano dall’ospedale cittadino – le richieste vengono valutate dal medico. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 20.185, totale complessivo: 32.989.784 – i nuovipositivi: 1.388 – in terapia intensiva: 97 (=) – i ricoverati non in terapia intensiva: 1.052 (-7) – i decessi, totale complessivo: ...

