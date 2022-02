Covid | 17 981 nuovi casi su 198 513 tamponi e altri 207 morti

(Di lunedì 28 febbraio 2022) commenta Sono 17.981 idi coronavirus registrati in Italia a fronte di 198.513eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 9,1%, in calo dello 0,6% rispetto al dato di domenica. ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 981

Corriere della Sera

commenta Sono 17.i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 198.513 tamponi eseguiti. Il tasso ... mentre sono 17 in meno i pazienti ricoverati negli altri reparti. I guariti ...Il totale dei casi positivi diventa.944, così suddivisi su base provinciale: 81.031 Alessandria, 45.071 Asti, 38.101 Biella, 131.387 ... nessuno di oggi, i decessi di persone con diagnosi di- ...ROMA – Il bollettino giornaliero del ministero della salute oggi, 28 febbraio, indica 207 morti e 17.981 positivi. Sono 198.513 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ...Sono 17.981 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia a fronte di 198.513 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 9,1%, in calo dello 0,6% rispetto al dato di domenica. Nelle ...