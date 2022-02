Così Roma si prepara ad accogliere gli ucraini (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’arrivo, quello imponente, a Roma è previsto per sabato. Non c’è un numero preciso. “Vedremo in quanti riusciranno a superare le frontiera”, ride amaramente il guardiano del centro dell’associazione cristiana Italo-ucraina dove da giorni più che arrivare, per adesso, i pullman partono in direzione est, carichi di viveri, farmaci, parenti che non vogliono lasciare sole le loro famiglia e uomini pronti ad andare in guerra per il loro Paese. L’ultimo questa mattina, ma anche nel pomeriggio van più piccoli, nove posti, hanno imboccato la via per l’Ucraina. Come quello guidato da Sergio, ucraino di 40 anni che spiega: “Prendo altre persone tra Piacenza e Milano e li porto in Ucraina, andiamo a combattere”. Qualche pullman però comincia a vedersi anche in direzione opposta. Non si tratta dei corridoi umanitari ufficiali, ma di fughe informali iniziate i primi giorni del ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’arrivo, quello imponente, aè previsto per sabato. Non c’è un numero preciso. “Vedremo in quanti riusciranno a superare le frontiera”, ride amaramente il guardiano del centro dell’associazione cristiana Italo-ucraina dove da giorni più che arrivare, per adesso, i pullman partono in direzione est, carichi di viveri, farmaci, parenti che non vogliono lasciare sole le loro famiglia e uomini pronti ad andare in guerra per il loro Paese. L’ultimo questa mattina, ma anche nel pomeriggio van più piccoli, nove posti, hanno imboccato la via per l’Ucraina. Come quello guidato da Sergio, ucraino di 40 anni che spiega: “Prendo altre persone tra Piacenza e Milano e li porto in Ucraina, andiamo a combattere”. Qualche pullman però comincia a vedersi anche in direzione opposta. Non si tratta dei corridoi umanitari ufficiali, ma di fughe informali iniziate i primi giorni del ...

