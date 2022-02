Così guerra e sanzioni colpiscono la moda e il lusso italiani (Di lunedì 28 febbraio 2022) Anche se la moda è stata esclusa dalle sanzioni imposte dall’Unione europea alla Russia, il settore verrà comunque colpito indirettamente dalla crisi internazionale provocata dalla guerra contro l’Ucraina. I pagamenti più difficili per il blocco del circuito Swift applicato ad alcune banche di Mosca, la minore capacità di spesa degli oligarchi finiti nel mirino dell’Occidente, la svalutazione del rublo, le incertezze dei consumatori e lo stop ai voli dalla Russia con la conseguenza scomparsa dei ricchi acquirenti che frequentavano via Montenapoleone, sono tuti fattori che ridurranno l’afflusso di denaro nelle boutique del Made in Italy. Ma non sarà una situazione drammatica, perché pur essendo il mercato russo del fashion il nono a livello mondiale, l’esposizione delle imprese italiane non è elevatissima. Tra le ... Leggi su panorama (Di lunedì 28 febbraio 2022) Anche se laè stata esclusa dalleimposte dall’Unione europea alla Russia, il settore verrà comunque colpito indirettamente dalla crisi internazionale provocata dallacontro l’Ucraina. I pagamenti più difficili per il blocco del circuito Swift applicato ad alcune banche di Mosca, la minore capacità di spesa degli oligarchi finiti nel mirino dell’Occidente, la svalutazione del rublo, le incertezze dei consumatori e lo stop ai voli dalla Russia con la conseguenza scomparsa dei ricchi acquirenti che frequentavano via Montenapoleone, sono tuti fattori che ridurranno l’affdi denaro nelle boutique del Made in Italy. Ma non sarà una situazione drammatica, perché pur essendo il mercato russo del fashion il nono a livello mondiale, l’esposizione delle imprese italiane non è elevatissima. Tra le ...

Advertising

Corriere : Mitragliatrici, munizioni, lanciarazzi e 1.350 militari: così l’Italia aiuterà l’Ucraina in guerra - riotta : Ricordo @LaStampa durante la guerra in Jugoslavia una Barbara Spinelli così ferocemente filo Nato e Occidente da fi… - borghi_claudio : @TipoNomeForma No ma che scherzi? Noi mica facciamo la guerra, difendiamo la pace. Un po' come mica togliamo il la… - ambbrogina : RT @ambbrogina: @fanpage Una vera follia così si gettano i semi del conflitto che sicuramemte la Russia farà per rappresaglia ,quindi impli… - Numb3rs_17 : RT @R4geunseen: Che la guerra sia una porcata lo pensiamo tutti e va bene così, ma di strategie, diplomazia e previsioni mi dite voi che ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Così guerra Ucraina, Mosca nella bufera. Crolla il rublo, la Borsa non apre Così i mercati hanno vissuto la quinta giornata di guerra, con le Borse europee tendenzialmente negative e Wall street meno pessimista. Gli operatori hanno guardato soprattutto ai primi effetti delle ...

Il telefono rosso di emergenza? Washington chiama, Mosca tace GUERRA RUSSIA - UCRAINA: LE ULTIME NOTIZIE Tutti gli aggiornamenti in diretta, minuto per minuto Mitragliatrici, munizioni e missili: così l'Italia aiuta l'Ucraina Le (prime) ribellioni a Putin dei ...

Ucraina, il “patto delle Olimpiadi”: così Xi copre le spalle a Putin La Stampa i mercati hanno vissuto la quinta giornata di, con le Borse europee tendenzialmente negative e Wall street meno pessimista. Gli operatori hanno guardato soprattutto ai primi effetti delle ...RUSSIA - UCRAINA: LE ULTIME NOTIZIE Tutti gli aggiornamenti in diretta, minuto per minuto Mitragliatrici, munizioni e missili:l'Italia aiuta l'Ucraina Le (prime) ribellioni a Putin dei ...