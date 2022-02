Cos’è successo a Scarlet Witch | il ripasso prima di “Doctor Strange 2”

Leggi su velvetgossip

(Di lunedì 28 febbraio 2022)del ritorno dinel Multiverso della Follia, è bene fare un passo indietro e comprendere come Wanda Maximoff è stata inserita nel film e qual è il suo trascorso. Gli appassionati Marvel probabilmente conosceranno la sua storia a menadito, ma alcuni dettagli possono sfuggire anche all’occhio più attento. Motivo per cui, per … L'articolo proviene da Velvet Gossip.