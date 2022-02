Coronavirus Italia: oggi altri 17.981 casi (-26,3% sulla settimana) e 207 vittime (Di lunedì 28 febbraio 2022) I dati del ministero della Sanità elaborati sulla base di 198.513 tamponi. Tasso di positività al 9%. Report Agenas:?occupazione terapie intensive ferma all’8%, tre regioni oltre 10% Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 28 febbraio 2022) I dati del ministero della Sanità elaboratibase di 198.513 tamponi. Tasso di positività al 9%. Report Agenas:?occupazione terapie intensive ferma all’8%, tre regioni oltre 10%

