Coppa Italia, sarò l’arbitro di Milan-Inter (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ecco l’arbitro di Milan-Inter, semifinale di andata della Coppa Italia 21/22 In vista delle semifinali di andata della Coppa Italia 21/22 in programma tra martedì e mercoledì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match. Milan-Inter, in programma per martedì 1 marzo con calcio d’inizio alle ore 21:00, sarà diretta dall’arbitro Maurizio Mariani. Il fischietto di Roma sarà assistito da Meli e Alassio; il quarto uomo sarà Massimi. Al VAR Irrati e Giallatini all’AVAR. L’altra semifinale tra Fiorentina e Juventus sarà invece diretta da Guida. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Eccodi, semifinale di andata della21/22 In vista delle semifinali di andata della21/22 in programma tra martedì e mercoledì, l’AIA ha reso noto gli arbitri dei match., in programma per martedì 1 marzo con calcio d’inizio alle ore 21:00, sarà diretta dalMaurizio Mariani. Il fischietto di Roma sarà assistito da Meli e Alassio; il quarto uomo sarà Massimi. Al VAR Irrati e Giallatini all’AVAR. L’altra semifinale tra Fiorentina e Juventus sarà invece diretta da Guida. L'articolo proviene damagazine.

