Coppa Italia, Pioli “E' il primo round ma è sempre un derby” (Di lunedì 28 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “La squadra si avvicina al match con grande attenzione. E' vero che è soltanto il primo round, e che il secondo sarà fra un pò di tempo, ma sarebbe importante cominciare bene, anche grazie all'aiuto del nostro pubblico”. Così, in conferenza stampa, il tecnico del Milan Stefano Pioli alla vigilia della gara di andata delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter. I rossoneri giocheranno domani sera “in casa”. “C'è molto equilibrio fra le due squadre. In più è un derby e può succedere di tutto. Per me avrà la meglio, come avevo detto prima dell'ultimo derby, chi vincerà più confronti diretti. Credo che avremo la carica e la determinazione giuste. Dobbiamo essere coraggiosi e forti”, ha aggiunto Pioli.“E' una settimana molto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “La squadra si avvicina al match con grande attenzione. E' vero che è soltanto il, e che il secondo sarà fra un pò di tempo, ma sarebbe importante cominciare bene, anche grazie all'aiuto del nostro pubblico”. Così, in conferenza stampa, il tecnico del Milan Stefanoalla vigilia della gara di andata delle semifinali dicontro l'Inter. I rossoneri giocheranno domani sera “in casa”. “C'è molto equilibrio fra le due squadre. In più è une può succedere di tutto. Per me avrà la meglio, come avevo detto prima dell'ultimo, chi vincerà più confronti diretti. Credo che avremo la carica e la determinazione giuste. Dobbiamo essere coraggiosi e forti”, ha aggiunto.“E' una settimana molto ...

