Coppa Italia, domani c’è Milan-Inter: le probabili formazioni (Di lunedì 28 febbraio 2022) Le probabili formazioni di Milan-Inter, semifinale di andata della Coppa Italia 2021/2022 Nuova sfida per Milan e Inter che sono pronte a fronteggiarsi anche in Coppa Italia nella semifinale di andata, dopo essersi già affrontate in campionato: ecco le probabili formazioni del match in programma per domani sera. Qui Milan: nessun dubbio per Pioli In casa rossonera c’è voglia di dimostrare ancora una volta la superiorità messa in campo in campionato. La difesa sarà formata Tomori e Romagnoli coppia centrale con Calabria e Theo Hernandez sugli esterni a protezione della porta difesa da Maignan. A centrocampo la mediana sarà formata da ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ledi, semifinale di andata della2021/2022 Nuova sfida perche sono pronte a fronteggiarsi anche innella semifinale di andata, dopo essersi già affrontate in campionato: ecco ledel match in programma persera. Qui: nessun dubbio per Pioli In casa rossonera c’è voglia di dimostrare ancora una volta la superiorità messa in campo in campionato. La difesa sarà formata Tomori e Romagnoli coppia centrale con Calabria e Theo Hernandez sugli esterni a protezione della porta difesa da Maignan. A centrocampo la mediana sarà formata da ...

