Contro Putin abbiamo disegnato i contorni di un mondo nuovo (Di lunedì 28 febbraio 2022) L'economia russa sta implodendo, la Russia non è mai stata tanto isolata durante tutta la presidenza di Vladimir Putin, e poiché ammettere l'errore di calcolo non è compatibile con i sogni neoimperiali Putiniani, questo è un momento molto rischioso. Per gli ucraini, prima di tutto, che cacciano indietro l'offensiva militare russa con una resistenza e una determinazione inimmaginabili, ma sono costretti a scelte brutali: gli uomini dai 18 ai 60 anni devono andare a combattere, per forza, difendono il loro paese, mentre le loro mogli e i loro figli e i loro genitori decidono dove rifugiarsi, dove scappare. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, è il traino del paese e di tutto l'occidente, che aveva scommesso poco su di lui, scettici e schizzinosi come sappiamo essere con i leader degli altri e mai coi nostri: invia messaggi di coraggio, porta ...

