Conflitto Russia-Ucraina, Zaytsev: “Non è la guerra dei russi ma solo di Putin, giuste le sanzioni dello sport” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il pallavolista Ivan Zaytsev, ospite di ‘Otto e mezzo‘ su LA7, si è espresso in merito al Conflitto tra Ucraina e russia: “Mi sento ottimista, lo sono per natura – ha detto ‘lo Zar’ in merito ai negoziati avviati tra le due parti – Credo che, qualora vi siano divergenze di opinione, esse possano essere risolte con la diplomazia e col dialogo. Credo soprattutto negli esseri umani. Facciamo parte di grande famiglia, che dovrebbe essere basata su uguaglianza e diritti umani“. Zaytsev ha poi aggiunto: “Ho il DNA russo che mi scorre nelle vene. Entrambi i miei genitori vivono lì, peraltro mio padre in una città a 30 km dal confine con l’Ucraina. Ci sentiamo molto spesso, mi aggiorna quotidianamente su ciò che accade. Stamattina mentre parlavamo, passavano elicotteri sopra ... Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il pallavolista Ivan, ospite di ‘Otto e mezzo‘ su LA7, si è espresso in merito altra: “Mi sento ottimista, lo sono per natura – ha detto ‘lo Zar’ in merito ai negoziati avviati tra le due parti – Credo che, qualora vi siano divergenze di opinione, esse possano essere risolte con la diplomazia e col dialogo. Credo soprattutto negli esseri umani. Facciamo parte di grande famiglia, che dovrebbe essere basata su uguaglianza e diritti umani“.ha poi aggiunto: “Ho il DNA russo che mi scorre nelle vene. Entrambi i miei genitori vivono lì, peraltro mio padre in una città a 30 km dal confine con l’. Ci sentiamo molto spesso, mi aggiorna quotidianamente su ciò che accade. Stamattina mentre parlavamo, passavano elicotteri sopra ...

