Conferenza stampa Pioli: «Abbiamo bisogno di partite così per avere entusiasmo» (Di lunedì 28 febbraio 2022) Conferenza stampa Pioli: le parole del tecnico rossonero alla vigilia del Derby di Coppa Italia contro l’Inter Stefano Pioli presenta l’andata delle semifinali Coppa Italia contro l’Inter nella classifica Conferenza stampa di vigilia. Le parole del tecnico del Milan: ULTIMI RISULTATI – «Maldini ha ragione, è la la testa comanda tutto. È la testa che ti fa stare dentro alla partita. Siamo nel momento decisivo della stagione. Abbiamo fatto un percorso straordinario negli ultimi due anni e mezzo, ma conterà quello che faremo da domani in poi. Possiamo fare meglio rispetto alle ultime due partite. Abbiamo seminato tanto, è il momento di raccogliere. Siamo all’ultimo step, cioè quello di diventare vincenti. È lo step più difficile». INTER ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022): le parole del tecnico rossonero alla vigilia del Derby di Coppa Italia contro l’Inter Stefanopresenta l’andata delle semifinali Coppa Italia contro l’Inter nella classificadi vigilia. Le parole del tecnico del Milan: ULTIMI RISULTATI – «Maldini ha ragione, è la la testa comanda tutto. È la testa che ti fa stare dentro alla partita. Siamo nel momento decisivo della stagione.fatto un percorso straordinario negli ultimi due anni e mezzo, ma conterà quello che faremo da domani in poi. Possiamo fare meglio rispetto alle ultime dueseminato tanto, è il momento di raccogliere. Siamo all’ultimo step, cioè quello di diventare vincenti. È lo step più difficile». INTER ...

