Conferenza Milan-Inter | parla Pioli alla vigilia del derby | LIVE NEWS

Advertising

massiacerbo : RT @FraNasato: Pioli in conferenza stampa: 'Concordo con Maldini, la testa comanda su tutto, ti fa stare più lucido, giocare con più qualit… - FraNasato : Pioli in conferenza stampa: 'Concordo con Maldini, la testa comanda su tutto, ti fa stare più lucido, giocare con p… - pbrex668 : RT @PianetaMilan: #ConferenzaStampa #MilanInter, parla #Pioli alla vigilia del #Derby | #LIVE #NEWS - #CoppaItalia #CoppaItaliaFrecciarossa… - MilanWorldForum : La conferenza di Pioli LIVE QUI -) - gilnar76 : Conferenza stampa Pioli LIVE: il tecnico alla vigilia del Derby #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan -

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza Milan

Lui, al momento, è sotto contratto fino al 2024 e Mourinho in una recentestampa ha ... Non solo Juve, ma anche ilsarebbe pronto a presentare un'offerta importante al calciatore e pure ...Antonio Conte in: "Un direttore sportivo che si chiama Pantaleo Corvino mi ha detto: puoi sbagliare la ... *** Allegri a Dazn sulla lotta Scudetto: "Inter,e Napoli li chiamo i tre dell'...Le parole in conferenza stampa di Stefano Pioli, allenatore del Milan che anticipa i tempi dell'ormai imminente derby di Coppa Italia.Sulle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti ha commentato così il momento del Milan: "Nel Milan siamo tutti innamorati di Leao ma quello che serve per vincere è ...