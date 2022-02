Concorso Scuola Secondaria Italiano, storia, geografia, classe A22: cosa studiare (Di lunedì 28 febbraio 2022) *aggiornamento del 28/02/2022: il Ministero dell’Istruzione, lo scorso 23 febbraio, ha pubblicato diario delle prove scritte del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della Scuola Secondaria di primo e di secondo grado. Per quanto riguarda la classe A22, le prove avranno inizio la mattina di lunedì 21 marzo 2022. Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino e? previsto dalle 9:00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10. Calendario prova scritta In arrivo il Concorso Ordinario Scuola Secondaria. Finalmente, dopo la attesissima ripartenza del Concorso ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 28 febbraio 2022) *aggiornamento del 28/02/2022: il Ministero dell’Istruzione, lo scorso 23 febbraio, ha pubblicato diario delle prove scritte delordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno delladi primo e di secondo grado. Per quanto riguarda laA22, le prove avranno inizio la mattina di lunedì 21 marzo 2022. Le operazioni di identificazione avranno inizio alle ore 08.00 per il turno mattutino e alle ore 13.30 per il turno pomeridiano. Il turno mattutino e? previsto dalle 9:00 alle 10.40 e il turno pomeridiano dalle 14:30 alle 16:10. Calendario prova scritta In arrivo ilOrdinario. Finalmente, dopo la attesissima ripartenza del...

Lavorosole24ore : Scuola, entro il 15 giugno nuovo concorso straordinario per altri 50mila precari - salernocitta : CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’AMMISSIONE DI 1.175 ALLIEVI MARESCIALLI AL 94° CORSO PRESSO LA SCUOLA ISPETTOR… - hihereischiara : domani per carnevale la nostra scuola ha organizzato un concorso e vince la classe che si traveste meglio e adesso… - moneypuntoit : ?? Concorso scuola straordinario 2022 in arrivo: requisiti, prove e scadenze ?? - CorriereUniv : #Scuola: a #giugno nuovo concorso riservato ai #precari. Assunzione a tempo indeterminato dall'inizio dell'anno sco… -