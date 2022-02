Concluso il negoziato Mosca - Kiev: 'Possibile terreno comune'. Telefonata Putin - Macron. La richiesta: 'Crimea territorio russo e Ucraina ... (Di lunedì 28 febbraio 2022) I negoziati tra le delegazioni russa e Ucraina nella regione di Gomel in Bielorussia, sono conclusi . Le delegazioni russa e Ucraina, che si sono incontrate per più di cinque ore al confine ucraino - ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 28 febbraio 2022) I negoziati tra le delegazioni russa enella regione di Gomel in Bielorussia, sono conclusi . Le delegazioni russa e, che si sono incontrate per più di cinque ore al confine ucraino - ...

Advertising

eudaimonia00_ : RT @Informa_re: ???????? Il #negoziato tra #Russia e #Ucraina si è concluso, le delegazioni ritornano in patria per consultazioni. Per #Mosca… - loriscaldana : RT @Informa_re: ???????? Il #negoziato tra #Russia e #Ucraina si è concluso, le delegazioni ritornano in patria per consultazioni. Per #Mosca… - jobwithinternet : RT @Informa_re: ???????? Il #negoziato tra #Russia e #Ucraina si è concluso, le delegazioni ritornano in patria per consultazioni. Per #Mosca… - MariaRitaDAdamo : RT @Informa_re: ???????? Il #negoziato tra #Russia e #Ucraina si è concluso, le delegazioni ritornano in patria per consultazioni. Per #Mosca… - VicienzoMyo : RT @Informa_re: ???????? Il #negoziato tra #Russia e #Ucraina si è concluso, le delegazioni ritornano in patria per consultazioni. Per #Mosca… -