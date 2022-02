Concessioni balneari, Bonaccini: “Tutelare gli investimenti delle imprese” (Di lunedì 28 febbraio 2022) BOLOGNA – Sulle Concessioni balneari il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, è molto chiaro: “A differenza di quanto recepito in primo momento, così ne è uscita una norma pasticciata, che va assolutamente corretta nell’iter parlamentare e nel confronto con le Regioni”. Così Bonaccini, insieme all’assessore al Turismo, Andrea Corsini, sul via libera in Consiglio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Minacce dei no vax a Bonaccini I dubbi di Bonaccini sulle discoteche: “E temo le feste private” Il Pd vince in Emilia Romagna. Ecco i candidati più votati Bonaccini contro le contraddizioni del Covid Bonaccini lascia la presidenza della ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) BOLOGNA – Sulleil presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano, è molto chiaro: “A differenza di quanto recepito in primo momento, così ne è uscita una norma pasticciata, che va assolutamente corretta nell’iter parlamentare e nel confronto con le Regioni”. Così, insieme all’assessore al Turismo, Andrea Corsini, sul via libera in Consiglio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Minacce dei no vax aI dubbi disulle discoteche: “E temo le feste private” Il Pd vince in Emilia Romagna. Ecco i candidati più votaticontro le contraddizioni del Covidlascia la presidenza della ...

fattoquotidiano : IL FAR WEST DELLE CONCESSIONI BALNEARI A Lecce il comune ha anticipato le liberalizzazioni decise dal governo la s… - ER_Notizie : Concessioni balneari: "E' sparito il criterio del valore dell'azienda, norma pasticciata e da correggere in Pa… - TWImedmar : @PongoPongo12 @GiorgiaMeloni Le problematiche quotidiane, quali sarebbero? Poter pagare in contanti con 2.000€? Reg… - Marilenapas : RT @RegioneER: #Spiagge. Concessioni balneari, @sbonaccini -@AcorsiniAndrea: “Vanno tutelati e riconosciuti gli investimenti fatti dalle im… - news_forlicesen : Concessioni balneari: 'E' sparito il criterio del valore dell'azienda, norma pasticciata e da correggere in Parlame… -