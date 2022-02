Concessioni balneari, Bonaccini: “Tutelare gli investimenti delle imprese” (Di lunedì 28 febbraio 2022) BOLOGNA – “A differenza di quanto recepito in primo momento, così ne è uscita una norma pasticciata, che va assolutamente corretta nell’iter parlamentare e nel confronto con le Regioni”. Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l’assessore al Turismo, Andrea Corsini, sul via libera in Consiglio dei ministri all’emendamento al decreto legge Concorrenza in materia di Concessioni demaniali marittime. “Con rammarico, assistiamo a una scelta del Governo diversa da ciò che era stato deciso e che non offre una risposta esaustiva al comparto balneare. Che non garantisce il giusto equilibrio tra tutela della concorrenza prevista dalla Bolkestein e la legittima tutela dei diritti degli operatori balneari, soprattutto in merito al necessario riferimento al calcolo dell’indennizzo del valore aziendale delle ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 28 febbraio 2022) BOLOGNA – “A differenza di quanto recepito in primo momento, così ne è uscita una norma pasticciata, che va assolutamente corretta nell’iter parlamentare e nel confronto con le Regioni”. Così il presidente della Regione, Stefano, e l’assessore al Turismo, Andrea Corsini, sul via libera in Consiglio dei ministri all’emendamento al decreto legge Concorrenza in materia didemaniali marittime. “Con rammarico, assistiamo a una scelta del Governo diversa da ciò che era stato deciso e che non offre una risposta esaustiva al comparto balneare. Che non garantisce il giusto equilibrio tra tutela della concorrenza prevista dalla Bolkestein e la legittima tutela dei diritti degli operatori, soprattutto in merito al necessario riferimento al calcolo dell’indennizzo del valore aziendale...

fattoquotidiano : IL FAR WEST DELLE CONCESSIONI BALNEARI A Lecce il comune ha anticipato le liberalizzazioni decise dal governo la s… - Lopinionista : Concessioni balneari, Bonaccini: 'Tutelare gli investimenti delle imprese' - iopunto67 : - ER_Notizie : Concessioni balneari: "E' sparito il criterio del valore dell'azienda, norma pasticciata e da correggere in Pa… - TWImedmar : @PongoPongo12 @GiorgiaMeloni Le problematiche quotidiane, quali sarebbero? Poter pagare in contanti con 2.000€? Reg… -