Con il riarmo la Germania cancella la Merkel (Di lunedì 28 febbraio 2022) Se c'è un elemento positivo nell'insensata invasione russa dell'Ucraina è quello di aver riportato un sano principio di realtà nella visione di una certa Europa. Quella, per intenderci, che fino a ieri riteneva di fermare le armate di Putin con le chiacchiere e le pubbliche indignazioni contro la guerra guerreggiata, pensando di scongiurarla sempre e comunque con le armi sempre più spuntate della diplomazia. Tant'è che, rimaste intontite per alcuni giorni da un attacco che solo l'intelligence degli Stati Uniti aveva previsto, le cancellerie del Vecchio continente, un po' alla spicciolata, hanno iniziato a rifornire di armi e di vettovagliamento il Paese sotto attacco. Ma non basta, la Germania, che ha già inviato agli ucraini 1000 sofisticate armi anticarro e 500 missili terra-aria Stinger, ha preso una storica iniziativa sul piano militare. Il cancelliere Scholz ha ...

