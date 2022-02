Com’era Miriana Trevisan qualche anno fa: in questa vecchia foto noterete i cambiamenti (Di lunedì 28 febbraio 2022) Miriana Trevisan incanta con la sua bellezza, ma Com’era qualche anno fa? In questa vecchia foto noterete i cambiamenti. Miriana Trevisan è una concorrente del Grande Fratello Vip. Ha fatto il suo ingresso a settembre e quando c’è stato l’annuncio del prolungamento ha deciso di restare. Anzi, in una nomination passata, la showgirl è stata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 28 febbraio 2022)incanta con la sua bellezza, mafa? Inè una concorrente del Grande Fratello Vip. Ha fatto il suo ingresso a settembre e quando c’è stato l’annuncio del prolungamento ha deciso di restare. Anzi, in una nomination passata, la showgirl è stata L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

nellajb1 : Ma non era Miriana? #jerú - francaruberto56 : RT @nnastyxmir: Miriana merita. Merita perché si è sempre esposta, ha difeso quando c'era da difendere, si è fatta sentire, si è messa in… - Nefy1956 : RT @Enza_Inc: Bisogna controllare i televoti quando c'è Miriana, se un'autore e anche il suo agente. Si è visto tante volte che lei era inf… - Annalis65717565 : @Siviaggiare3 Beh, scusa, ma su Miriana il pubblico si era gia espresso ELIMINANDOLA!! Ma lei lo sappiamo tutti… - Sudditi0 : Manila: beh che l'Italia era con noi era ovvio! NO Maní l'Italia è con Jessica, Miriana e Lulù. Con chi non si è a… -