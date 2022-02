Come taggare le foto su Facebook (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quando si viene taggati in una foto, il tag non solo rivela il nome di una persona nella foto, ma anche il link al profilo Facebook. Se il tag è fatto bene e posizionato sul volto, chiunque abbia accesso alla foto può sapere chi è quella persona e saperne di più. Questo può essere divertente, ma solleva anche problemi di privacy. Questo articolo fornisce una panoramica su Come "taggare" e com'è possibile controllare i tag per proteggere la propria privacy su Facebook, così da decidere Come bloccare il tag nelle foto (che potranno mostrare il tag solo se lo approviamo). LEGGI ANCHE -> Gestione privacy Facebook: Impostazioni e controllo Come gestire i tag su Facebook Ogni volta che ... Leggi su navigaweb (Di lunedì 28 febbraio 2022) Quando si viene taggati in una, il tag non solo rivela il nome di una persona nella, ma anche il link al profilo. Se il tag è fatto bene e posizionato sul volto, chiunque abbia accesso allapuò sapere chi è quella persona e saperne di più. Questo può essere divertente, ma solleva anche problemi di privacy. Questo articolo fornisce una panoramica su" e com'è possibile controllare i tag per proteggere la propria privacy su, così da deciderebloccare il tag nelle(che potranno mostrare il tag solo se lo approviamo). LEGGI ANCHE -> Gestione privacy: Impostazioni e controllogestire i tag suOgni volta che ...

Advertising

swwaggasf : @silvisalvietta @Ale93045600 @Giulysgrl allora se volete mi metto a taggare la tipa ovunque come stanno facendo tut… - cinnamongiirI : RT @greysloanbly: Alla fine della fiera la vera vincitrice è come sempre @moonflovers alias @maskedmutual non so chi taggare che ci fa SEMP… - talassofilia : RT @greysloanbly: Alla fine della fiera la vera vincitrice è come sempre @moonflovers alias @maskedmutual non so chi taggare che ci fa SEMP… - maskedmutual : RT @greysloanbly: Alla fine della fiera la vera vincitrice è come sempre @moonflovers alias @maskedmutual non so chi taggare che ci fa SEMP… - greysloanbly : Alla fine della fiera la vera vincitrice è come sempre @moonflovers alias @maskedmutual non so chi taggare che ci f… -