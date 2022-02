COME SI È RIDOTTO IL TG1! MONICA MAGGIONI E QUELLA COPERTINA FAKE DI PUTIN-HITLER (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ci vuole un attimo per passare dal telegiornale più autorevole al telegiornale delle (evitabili) figuracce. Il pubblico più attento è sobbalzato dalla sedia per quanto avvenuto nello speciale di questa mattina del Tg1 condotto da MONICA MAGGIONI. Il fatto è grave. La direttrice e la più grande redazione d’Italia non si sono accorti che la COPERTINA del Time con PUTIN nei panni di HITLER è un FAKE. MAGGIONI commenta la vicenda con l’inviato Rai da Berlino Rino Pellino. Poi succede qualcosa. Qualcuno, finalmente, si accorge della figuraccia che rischia di mettere in imbarazzo tutta la Rai e l’Italia, essendo il Tg1 il primo tg italiano nonché statale. La direttrice si scusa per l’accaduto. La domanda è un’altra: cosa sta succedendo al Tg1? Sulla scia delle Maratone ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ci vuole un attimo per passare dal telegiornale più autorevole al telegiornale delle (evitabili) figuracce. Il pubblico più attento è sobbalzato dalla sedia per quanto avvenuto nello speciale di questa mattina del Tg1 condotto da. Il fatto è grave. La direttrice e la più grande redazione d’Italia non si sono accorti che ladel Time connei panni diè uncommenta la vicenda con l’inviato Rai da Berlino Rino Pellino. Poi succede qualcosa. Qualcuno, finalmente, si accorge della figuraccia che rischia di mettere in imbarazzo tutta la Rai e l’Italia, essendo il Tg1 il primo tg italiano nonché statale. La direttrice si scusa per l’accaduto. La domanda è un’altra: cosa sta succedendo al Tg1? Sulla scia delle Maratone ...

