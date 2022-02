Com’è finito L’amica geniale? Colpo di scena tra Nino ed Elena | inimmaginabile

Leggi su sologossip

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Domenica 27 Febbraio è andata in onda l’ultima puntata de, maditraed. Dopo 4 travolgenti ed imperdibili puntate,ha salutato il suo pubblico. L’ultima puntata del terzo capitolo dei romanzi diFerrante è andato in onda Domenica 27 Febbraio. E, come L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.