Collant rovinati | non li buttare trasformali così – FOTO

Leggi su formatonews

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Hai rotto un paio di? Non buttarli, non ti immagini nemmeno i trucchi per poterli riutilizzare. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come trasformarli.rotti? Ecco come trasformarliVi sarà sicuramente capitato di rompere un paio di, sfortunatamente queste calze, anche se molto comode, sono davvero delicate e basta pochissimo per smagliarle. Chi le usa spesso sa benissimo di cosa stiamo parlando e soprattutto ne ha sempre un paio di scorta. Ma da oggi non dovrai mai più buttarli, infatti ti sveleremo alcuni trucchi straordinari per poter riutilizzare queste calze in modo pazzesco. Vediamo nel dettaglio come trasformare le vostre calze rotte in accessori comodissimi e bellissimi.smagliati? Ecco come riutilizzarli Ecco tutti i trucchi per riutilizzare dei ...