Classifica Serie A | Napoli e Milan in testa aspettando l’Inter

Una posto per tre squadre in vetta alla Classifica di Serie A. Le due Milanesi, in questo ultimo convulso weekend calcistico, non sono riuscite a cogliere l'Intera posta in palio pareggiando le rispettive partite di campionato. Il Milan è stato raggiunto dall'Udinese tra le polemiche, mentre l'Inter ha pareggiato a reti bianche in casa del Genoa. Ne ha approfittato il Napoli che, battendo all'ultimo respiro la Lazio, si è posizionato al primo posto di fianco ai rossoneri. Vincendo la sfida che ancor devono recuperare, i nerazzurri prenderebbero la vetta con un solo punto di vantaggio: è un torneo apertissimo. In zona Champions League è lotta Atalanta-Juventus: bianconeri, corsari ad Empoli, a più sei dai bergamaschi che devono recuperare due partite e, quindi, ...

