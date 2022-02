Clarissa Selassié assente in puntata dopo le sue accuse contro Katia?

Leggi su novella2000

(Di lunedì 28 febbraio 2022)ina causa di? Nonostante sia stata eliminata al televoto da diverse puntate ormai,continua a far parlare di sé. In questi giorni la Princess non era presente in studio al GF Vip per motivi legati al Covid, ma ritornerà? Durante una diretta Instagram ha fatto sapere di non L'articolo proviene da Novella 2000.