Clamoroso dall’Argentina | il River Plate ringrazia per le papere incredibili Video

Leggi su juvedipendenza

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Ilè una delle squadre più amate nel calcio non solo argentino, ma nell’ultimo turno è riuscita a vincere solo con molta fortuna. Il calcio argentino è sicuramente uno dei più amati nel mondo e il fatto che la nazionale sia stata in grado di ottenere dei successi strepitosi nella sua storia sia a livello continentale che per quanto riguarda i titoli mondiali, è una testimonianza del fatto che anche il campionato nazionale sia di grande livello. Ilè una di quelle squadre che più di tutte è stata in grado di sce pagine memorabili della storia della nazione e ancora oggi è tra le più forti, tanto da essere campione uscente, ma nell’ultimo turno di Copa de la Liga Profesional ha vinto in modo davvero curioso.Newell’s Old Boys ...