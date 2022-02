Cina conferma il no alle sanzioni contro la Russia | poi accusa gli USA

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Lacontinua a fare appello al dialogo, non riconosce la validità dellelae incolpa gli USA. Secondo Pechino sono loro i responsabili di aver imposto più di un centinaio dia Mosca dal 2011, che non sono risultati strumenti efficaci per risolvere i problemi. La, dunque, si oppone a qualsiasi “sanzione illegale che leda i diritti e gli interessi legittimi della”, come affermano le parole del portavoce del ministro degli esteri Wang Wenbin. “Qual è il risultato delle? Credo che tutti lo conoscano”, continua Wang. “Le misure unitive e restrittive porteranno solo gravi difficoltà all’economia e al sostentamento delle persone”. Per questo motivo, Pechino “spera che le parti interessate ci ...

Advertising

friend73m : @Marcozanni86 Domandatevi se per la #Cina è più importante il mercato occidentale o quello russo?? Credo che l'appog… - nicola_fiore : RT @busettodavide: .@ABaerbock conferma che la #Germania vuole portare la #Russia fuori dallo SWIFT. Roma (#Italia) lo stesso. Probabilment… - ienapriski : #Prodi su #raitre conferma che l'intenzione del resto del mondo era di impedire l'amicizia #Russia #cina Qualcosa… - PulciniRemo : RT @PulciniRemo: La Cina inizia esercitazioni nel Marc Cinese. La Russia conferma nessun problema ad occupare Taiwan. Stanno andando verso… - grancetto : RT @PulciniRemo: La Cina inizia esercitazioni nel Marc Cinese. La Russia conferma nessun problema ad occupare Taiwan. Stanno andando verso… -

Ultime Notizie dalla rete : Cina conferma

... oppure possono comprare la merce tramite il nostro servizio di sourcing ine semplificare le loro operazioni anche nel settore dell'approvvigionamento", ciGiovanni Conforti, Ceo di ...A spingere fortemente per il negoziato c'è soprattutto la. NOTIZIA APPRESA TRAMITE IL SITO WEB:... È giunta proprio in queste ore lada parte dell' Ucraina dei negoziati con la Russia per ...È previsto per domani 28 febbraio 2022 l’incontro tra Ucraina e Russia, ancora in guerra. I due paesi tratteranno al confine con la Bielorussia.in Cina il 3 marzo. Il nuovo smartphone si unisce all’offerta del Paese di dispositivi 5G a basso costo. Il design posteriore del dispositivo è stato svelato qualche giorno fa, così come la conferma ...