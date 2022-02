Ciclismo | Trofeo Laigueglia 2022 | percorso e favoriti

(Di martedì 1 marzo 2022) La stagione ciclistica italiana inizia, come da tradizione, dal. La corsa ligure, giunta alla sua 59ma edizione, ha mantenuto ilsostanzialmente inalterato a quello degli scorsi anni, per un tracciato movimentato di 202 chilometri, con partenza e arrivo fissati a. Dopo una partenza pianeggiante i corridori affronteranno le storiche salite di Cima Paravenna (7.5 km al 5.3%) e di Testico (7 km al 4.6%) nella parte centrale della gara, con il primo passaggio sul Capo Mele tra le due ascese. A 43 chilometri dal traguardo si entra nel circuito conclusivo (10.8 km) da ripetere per quattro volte. Il circuito prevede ancora Capo Mele e soprattutto lo strappo di Colla Micheri (2.5 km al 6.7%), dove storicamente viene fatta selezione. Dopo aver scollinato per l’ultima volta Capo Mele una ...

MichGPS : Il Trofeo #Laigueglia22 si corre mercoledì 2 marzo. 25 squadre al via tra cui 8 sono WorldTour. I km da affrontare… - NotizieAbruzzo : Ciclismo, Trofeo Bistrot 69 di mountain bike a Casalbordino: ecco quando - Cityrumors_it : Ciclismo, Team Go Fast: Manuel Fedele sul podio assoluto del Trofeo Carnevale #ciclismo #manuelfedele #sansalvo… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Trofeo

Abruzzonews

...quest'anno ildi Laigueglia ad aprire la stagione ciclistica italiana. Grande attesa anche per l'esordio, alla guida della nazionale, di Daniele Bennati. Il 41enne ex campione di...Nel dettaglio sono: ScuolaCittà di Piacenza a.s.d Ponte Dell' OlioMINIBIKE 2021 (14.640 euro), ASD TEAM PERINI BIKE Carpaneto Piacentino Pc Granfondo Giancarlo Perini - Valli ...La stagione ciclistica italiana inizia, come da tradizione, dal Trofeo Laigueglia. La corsa ligure, giunta alla sua 59ma edizione, ha mantenuto il percorso sostanzialmente inalterato a quello degli sc ...Sarà anche quest’anno il Trofeo di Laigueglia ad aprire la stagione ... Il 41enne ex campione di ciclismo prende le redini sostituendo Davide Cassani e proponendo per il Laigueglia sette ...