“Ci sono le foto e le vedrà in diretta”. Sophie avvertita: Signorini anticipa una vera bomba al GF Vip (Di lunedì 28 febbraio 2022) GF Vip 6, la rivelazione su Sophie Codegoni solo adesso. A distanza di pochi giorni dal verdetto finale che decreterà il nome del vincitore dell’attuale sesta edizione del reality show, la ‘bomba’ sulla gieffina viene da fuori. Un rapporto turbolento quello tra Sophie e Alessandro Basciano che sta tenendo tutti con il fiato sospeso, ma sulla gieffina c’è qualcosa che i fan vengono a sapere solo oggi. Ebbene, quasta volta chi parla sembra davvero saperla lunga. O meglio, è stato fin troppo coinvolto dal rapporto con l’ex tronista e attuale gieffina del reality show di Alfonso Signorini. Stiamo parlando proprio di Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, che rivela inaspettatamente per i lettori di Chi: “Sophie io sono qui e ti aspetto ancora. Abbiamo avuto una storia e lei non ha ancora ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) GF Vip 6, la rivelazione suCodegoni solo adesso. A distanza di pochi giorni dal verdetto finale che decreterà il nome del vincitore dell’attuale sesta edizione del reality show, la ‘’ sulla gieffina viene da fuori. Un rapporto turbolento quello trae Alessandro Basciano che sta tenendo tutti con il fiato sospeso, ma sulla gieffina c’è qualcosa che i fan vengono a sapere solo oggi. Ebbene, quasta volta chi parla sembra davvero saperla lunga. O meglio, è stato fin troppo coinvolto dal rapporto con l’ex tronista e attuale gieffina del reality show di Alfonso. Stiamo parlando proprio di Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi, che rivela inaspettatamente per i lettori di Chi: “ioqui e ti aspetto ancora. Abbiamo avuto una storia e lei non ha ancora ...

Advertising

chetempochefa : Una foto che parla da sola: mezzo milione di persone sono scese in strada a Berlino contro la guerra. Una marea uma… - NetflixIT : Con il libro li abbiamo immaginati, ora scopriamo chi sono davvero. In anteprima le prime foto de… - RaiNews : Video, foto e storie delle giornaliste e i giornalisti della Rai che sono nelle zone del conflitto e lungo i confin… - bstrdofbrrl : @blvkbastard amo non lo so sono molto confusa tipo quando è uscita la foto cessa dei casting - smilypapiking : RT @piercamillo: Salvini: “Tra Lega e Russia nessun rapporto. Io Putin l'ho visto una volta sette anni fa”. ANSA 28 FEB FALSO: Questa foto… -