“Chi scatena una guerra è glorioso solo per un minuto, ma poi nei libri di storia rimane un boia”, la lettera di Luciana Littizzetto su Putin | VIDEO (Di lunedì 28 febbraio 2022) Non si rivolge direttamente all’inavvicinabile Vladimir Putin, ma al “Creatore”. A colui che ha creato il Presidente russo e che – dopo due anni di sofferenza per la pandemia – sta permettendo al Cremlino di generare e dare vita a nuove tensioni. Tensioni che stanno portando morte e terrore. Tensioni che possono sintetizzarsi in una sola parola: guerra. Così Luciana Littizzetto, dallo studio di “Che Tempo che Fa” (su RaiTre), domenica sera ha letto la sua classica letterina. Poca ironia questa volta, in linea con la situazione difficile. Anzi, complicatissima. “Vogliamo un mondo di pace dall’Europa agli Urali, dal Polo Nord alla Patagonia, in tutte le regioni, e anche dove è impossibile, come l’Afghanistan e la direzione dei 5 Stelle…”@lucianinalitti e la sua letterina a #CTCF pic.twitter.com/gtDPiNZya3 — Che Tempo ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Non si rivolge direttamente all’inavvicinabile Vladimir, ma al “Creatore”. A colui che ha creato il Presidente russo e che – dopo due anni di sofferenza per la pandemia – sta permettendo al Cremlino di generare e dare vita a nuove tensioni. Tensioni che stanno portando morte e terrore. Tensioni che possono sintetizzarsi in una sola parola:. Così, dallo studio di “Che Tempo che Fa” (su RaiTre), domenica sera ha letto la sua classica letterina. Poca ironia questa volta, in linea con la situazione difficile. Anzi, complicatissima. “Vogliamo un mondo di pace dall’Europa agli Urali, dal Polo Nord alla Patagonia, in tutte le regioni, e anche dove è impossibile, come l’Afghanistan e la direzione dei 5 Stelle…”@lucianinalitti e la sua letterina a #CTCF pic.twitter.com/gtDPiNZya3 — Che Tempo ...

