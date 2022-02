“Chi prende il posto di Elena e Lila”. L’amica geniale 4, tutto pronto per la quarta stagione (Di lunedì 28 febbraio 2022) È finita anche la terza stagione de L’amica geniale, la serie tv targata HBO in onda su Rai1. L’ottava ed ultima puntata è andata in onda domenica 27 febbraio e ha lasciato il pubblico interdetto. In tanti hanno notato il cambio di regia che è passato da Costanzo a Lucchetti. E non tutti hanno apprezzato la rivoluzione narrativa di quest’ultimo. In ogni caso, la terza stagione anche è stata un successo in termini di share e coinvolgimento. Ma c’è una scena, l’ultima, all’ultimo secondo, che ha lasciato tutti senza parole. In pratica è stato il passaggio del testimone in cui Gaia Girace, l’attrice che interpreta Elena Greco, si guarda allo specchio e vede la lei del futuro. E alla fine, si scopre anche chi sarà la Lenù della quarta e ultima stagione de ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 febbraio 2022) È finita anche la terzade, la serie tv targata HBO in onda su Rai1. L’ottava ed ultima puntata è andata in onda domenica 27 febbraio e ha lasciato il pubblico interdetto. In tanti hanno notato il cambio di regia che è passato da Costanzo a Lucchetti. E non tutti hanno apprezzato la rivoluzione narrativa di quest’ultimo. In ogni caso, la terzaanche è stata un successo in termini di share e coinvolgimento. Ma c’è una scena, l’ultima, all’ultimo secondo, che ha lasciato tutti senza parole. In pratica è stato il passaggio del testimone in cui Gaia Girace, l’attrice che interpretaGreco, si guarda allo specchio e vede la lei del futuro. E alla fine, si scopre anche chi sarà la Lenù dellae ultimade ...

Advertising

fangiovanna : @Cerrezio_FC @DiogeneilC @alex_orlowski @SMaurizi E perchè mai? Quindi la Polonia se Putin si prende l'Ucraina dovr… - panzerFSSP : RT @DMicol78: @Sina_Getlost987 @borghi_claudio secondo me chi la prende nello stoppino siamo noi europei..forse non si aspettavano che Cina… - foa_u : @ro_binhood Tranquillo, di base, i giornali non si vendono. Al limite, chi entra per comprare altro ne prende uno.… - Franchenna : @AntonioNaddeo @AlfonsoCelotto Il giorno in cui parleranno solo gli Esperti sarà quello in cui avremo un Putin al p… - Mary43536954 : RT @Aestas46591945: Speciale è chi ti prende per mano e, nonostante tu ogni giorno gli dia mille motivi per lasciarla,ogni giorno la string… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi prende "Disinformazione nel dna di Mosca. Agenti e volontari seminano il caos" Il regime attraverso una rete ad hoc prende in esame tutte le informazioni e ad ognuna di esse ... Purtroppo chi frequenta la piazza, specie se non ha un'adeguata preparazione, può essere influenzato. ...

ATTACCO ATOMICO FINANZIARIO: collassa il Rublo, Russia con fondi esteri congelati Il sistema prende posizione. La condanna nei confronti di Putin è praticamente unanime. Solo i suoi alleati lo stanno appoggiando, chi in modo più esplicito e chi più pacatamente, altri passano da sostenitori a ...

Reja: "In Italia vince chi prende meno gol. Inter non facile sopperire all'addio di Lukaku" TUTTO mercato WEB Il regime attraverso una rete ad hocin esame tutte le informazioni e ad ognuna di esse ... Purtroppofrequenta la piazza, specie se non ha un'adeguata preparazione, può essere influenzato. ...Il sistemaposizione. La condanna nei confronti di Putin è praticamente unanime. Solo i suoi alleati lo stanno appoggiando,in modo più esplicito epiù pacatamente, altri passano da sostenitori a ...