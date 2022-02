Chi è Olena Zelenska | influencer e first lady dell’Ucraina

(Di lunedì 28 febbraio 2022) L’ex comico e presidente, Volodymyr Zelensky, ha sorpreso il mondo dimostrando grande coraggio e leadership nella gestione dell’attacco russo. E dietro ogni grande uomo c’è sempre una grande donna. Anche la moglie,, ha deciso di restare sul territorio ucraino – insieme ai due figli minorenni – per sostenere il marito e la resistenza del popolo, nonostante l’offerta degli Stati Uniti per avere una via di fuga. La famiglia di Zelensky è “l’obiettivo numero due” del Cremlino, secondo le parole del presidente ucraino: “Abbiamo informazioni che sono l’obiettivo numero uno del nemico. La mia famiglia l’obiettivo numero due. Vogliono distruggere l’Ucraina politicamente distruggendo il capo dello Stato”. Zelensky ha più volte confermato in queste ore che la moglie è uno dei suoi principali sostegni nella lotta ...

è la moglie di Zelensky Sul web non si trovano molte informazioni sulla moglie del presidente dell'Ucraina. Sappiamo però che si chiama Olena Kyjacko e ha conosciuto Zelensky ai tempi del liceo.