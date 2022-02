Chelsea: nuovo club su Rüdiger (Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo il Daily Mirror il Manchester United ha contattato l'entourage di Antonio Rudiger, in scadenza a giugno con il Chelsea. Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo il Daily Mirror il Manchester United ha contattato l'entourage di Antonio Rudiger, in scadenza a giugno con il

Advertising

JuventusUn : #Juventus, nuovo colpo per #Allegri: pronto il maxi scambio con il #Chelsea! LO SCAMBIO? - SaraParatore : oggi ho mangiato come una fogna a pranzo e a cena non ho toccato nulla, adesso tra ansia per i rigori del chelsea e… - ___livia95___ : Anche mark Ballas, partner di Kane Dancing, è un fan del suo nuovo uomo. Recentemente ha detto ad Access Hollywood:… - MyMatrix22 : Sto vedendo Liverpool Chelsea finale della Carabao Cup, sono ora ai supplementari, ma ho visto un grande Mateo Kova… - Mr_Mbb : #Lukaku di nuovo in panca, bene. Ma quelli del Pallone d’oro a #Jorginho, che sono rimasti al curling olimpico? #Chelsea #CarabaoCupFinal -