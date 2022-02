Chelsea-Liverpool | Klopp | “Ho i migliori portieri al mondo” | VIDEO

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Liverpool

Jamie Redknapp non le manda a dire ale in questo caso al tecnico Thomas Tuchel per il cambio tra i pali tra Kepa e Mendy andato ... I Blues sono stati sconfitti daldopo 22 penalty e, ......30 West Ham - Newcastle 1 - 1 16:00 Arsenal - Brentford 2 - 1 16:00 Aston Villa - Watford 0 - 1 16:00 Brighton - Burnley 0 - 3 16:00 Crystal Palace -0 - 1 16:00- Norwich 3 - 1 16:...Il Liverpool di Jurgen Klopp ha conquistato la nona Coppa di Lega Inglese (Carabao Cup, ed è record assoluto) battendo il Chelsea di Thomas Tuchel 11-10 dopo una serie interminabile di calci di rigori ...Finale clamoroso in Carabao Cup. Il Liverpool alza la coppa al termine di una serie di rigore interminabile, vincendo 11-10 dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Decisivo l’errore del portiere del Chel ...