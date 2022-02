Chelsea, il ritorno di Hazard la suggestione per l’estate (Di lunedì 28 febbraio 2022) Il Chelsea torna a pensare ad Hazard per l’estate: una suggestione in casa Blues per un ritorno del belga in Inghilterra Il Chelsea sta pensando al futuro e al mercato estivo. Una suggestione uscita nella giornata odierna è quella secondo cui i Blues starebbero pensando ad un ritorno di Eden Hazard. Il belga, attualmente al Real Madrid, è nella lista di Tuchel per la prossima stagione come riportato da Football London. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Iltorna a pensare adper: unain casa Blues per undel belga in Inghilterra Ilsta pensando al futuro e al mercato estivo. Unauscita nella giornata odierna è quella secondo cui i Blues starebbero pensando ad undi Eden. Il belga, attualmente al Real Madrid, è nella lista di Tuchel per la prossima stagione come riportato da Football London. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Chelsea: il possibile ritorno di Hazard Commenta per primo Il Chelsea sta valutando una mossa per riacquistare l'attaccante belga Eden Hazard dal Real Madrid.

C'è anche Abramovich a mediare tra russi e ucraini Il miliardario russo, patron del club londinese del Chelsea, è stato contattato dagli ucraini per mediare tra Kiev e Mosca. Nei giorni scorsi aveva lasciato la guida del suo club, cercando di prevenir ...

