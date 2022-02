Chelsea | Hudson-Odoi | “Tuchel grande persona ma a volte urla davvero tanto”

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Callum, intervistato dal Daily Mail, ha svelato un particolare retroscena riguardante Thomas, allenatore del. Questa la rivelazione dell’attaccante dei Blues: “E’ una. In termini di tattica, è fantastico. Sa come ottenere il massimo da ogni giocatore. Alo fa in un modo che però non vorresti sentire. Certecosìche pensi: ‘Forse dovresti calmarti un po’ e smettere dire?’. Ma sta cercando di trasmetterci un messaggio preciso e chiarire cosa fare per vincere. Non si limita are, cerca di assicurarsi di ottenere il massimo da tutti. E in questo modo poi vinciamo e diamo tutti il 100%. Lui è speciale. Non ho mai ...

L'attaccante del Chelsea, Callum Hudson-Odoi, svela un retroscena particolare riguardante il suo allenatore Thomas Tuchel.
I'm not arrogant - Hudson-Odoi Hudson Odoi eligible to play for Ghana despite featuring for England England-born Ghanaian player, Callum Hudson Odoi has revealed the reason behind his decision to turn ...