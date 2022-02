Che peccato gli ascolti bassi de L’amica geniale 3, si chiude al ribasso. Ottimo Che tempo che fa (Di lunedì 28 febbraio 2022) Una serata complicata quella della domenica sera a quanto pare per L’amica geniale 3. Dopo il boom de La sposa, capace di incassare oltre 6 milioni di spettatori in prime time, la domenica non ha dato gli stessi risultati per la fiction di rai 1. Questa terza stagione non era iniziata sotto una buona stella: già la prima puntata era stata ostacolata dalla grande esclusiva di Rai 3, con l’intervista a Papa Francesco di Fabio Fazio. Gli ascolti sono sempre stati ben lontani dai record incassati con la prima e la seconda stagione, quando si parlava delL’amica geniale come di una serie evento. Siamo passati da una media di 7 milioni a una media di 4 milioni. Speriamo vivamente che questo calo, non porti anche a una quarta stagione in cui si possa investire meno e non si abbia la stessa qualità di Storia di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 28 febbraio 2022) Una serata complicata quella della domenica sera a quanto pare per3. Dopo il boom de La sposa, capace di incassare oltre 6 milioni di spettatori in prime time, la domenica non ha dato gli stessi risultati per la fiction di rai 1. Questa terza stagione non era iniziata sotto una buona stella: già la prima puntata era stata ostacolata dalla grande esclusiva di Rai 3, con l’intervista a Papa Francesco di Fabio Fazio. Glisono sempre stati ben lontani dai record incassati con la prima e la seconda stagione, quando si parlava delcome di una serie evento. Siamo passati da una media di 7 milioni a una media di 4 milioni. Speriamo vivamente che questo calo, non porti anche a una quarta stagione in cui si possa investire meno e non si abbia la stessa qualità di Storia di ...

