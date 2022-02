Che fine hanno fatto i 13 ucraini dell’Isola dei serpenti: ecco come stanno davvero le cose (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo che nelle ultime ore si è diffusa a macchia d’olio sul web la notizia di un gruppi di soldati ucraini che mandano al diavolo la controparte russa su una nave, arriva la verità sulla presunta morte Nelle ultime ore è diventata virale la notizia di un gruppo di soldati ucraini, 13 per la precisione, che mentre si trovavano sull’isola dei serpenti nel Mar Nero avrebbe mandato al diavolo una nave da guerra russa. Nella clip in questione si sente un acceso botta e risposta fra la parte ucraina e i militari russi. Questi ultimi, a bordo di una nave da guerra, avevano intimato al gruppo di ucraini di arrendersi. Ma invano. Il video è infatti diventato virale proprio per la risposta dei 13 uomini che hanno mandato al diavolo i militari russi. LEGGI ANCHE => CRISI UCRAINA, SI SCHIERA ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo che nelle ultime ore si è diffusa a macchia d’olio sul web la notizia di un gruppi di soldatiche mandano al diavolo la controparte russa su una nave, arriva la verità sulla presunta morte Nelle ultime ore è diventata virale la notizia di un gruppo di soldati, 13 per la precisione, che mentre si trovavano sull’isola deinel Mar Nero avrebbe mandato al diavolo una nave da guerra russa. Nella clip in questione si sente un acceso botta e risposta fra la parte ucraina e i militari russi. Questi ultimi, a bordo di una nave da guerra, avevano intimato al gruppo didi arrendersi. Ma invano. Il video è infatti diventato virale proprio per la risposta dei 13 uomini chemandato al diavolo i militari russi. LEGGI ANCHE => CRISI UCRAINA, SI SCHIERA ...

Advertising

EnricoLetta : Sulla guerra russa in #Ucraina confesso che in questa fase non sono interessato al dibattito storico, che pure un g… - OfficialASRoma : ??? @tammyabraham: “Non so cosa stesse succedendo oggi. La palla non voleva entrare. La cosa più importante è che al… - _Nico_Piro_ : I russi se non riescono a far cadere Zelensky e a installare un governo pre-Euro Maidan (movimento che sancì la fin… - MarcoStudent63 : #draghi alla fine disintegrerà l'Italia fino all'ultimo pezzetto! #salvini costruirà insieme a #giorgetti una centr… - Martii_dn07 : RT @saraadiss: Alex: raga c'avete sempre una scusa pronta (in GENERALE) ecc...io non è che vado a parlare dei problemi, delle cose, se sbag… -