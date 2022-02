Che fine ha fatto Lucas Higdon di Vite al Limite? Ecco come sta il 33enne dopo le cure del dr. Now (Di lunedì 28 febbraio 2022) I fan di Vite al Limite sperano sempre di ricevere buone notizie sui protagonisti dei vari episodi del celebre programma di Real Time, dove alcune persone con obesità patologica si rivolgono al dottor Nowzaradan per cercare di dimagrire e sottoporsi a quell’intervento chirurgico che potrebbe cambiare la loro vita. Tra questi c’è il 33enne Lucas Higdon, uno dei protagonisti della decima stagione. Lucas, che vive a Conroe, in Texas, pesa 280 chili: un’obesità che lo fa vivere “nella disperazione”, come ha ammesso lui stesso. La sua enorme mole lo ha costretto a lasciare il lavoro di fattorino: senza stipendio e senza la possibilità di mantenersi, Lucas è tornato a vivere con la sua famiglia, che ha dovuto “adattare” la propria casa alle ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 28 febbraio 2022) I fan dialsperano sempre di ricevere buone notizie sui protagonisti dei vari episodi del celebre programma di Real Time, dove alcune persone con obesità patologica si rivolgono al dottor Nowzaradan per cercare di dimagrire e sottoporsi a quell’intervento chirurgico che potrebbe cambiare la loro vita. Tra questi c’è il, uno dei protagonisti della decima stagione., che vive a Conroe, in Texas, pesa 280 chili: un’obesità che lo fa vivere “nella disperazione”,ha ammesso lui stesso. La sua enorme mole lo ha costretto a lasciare il lavoro dirino: senza stipendio e senza la possibilità di mantenersi,è tornato a vivere con la sua famiglia, che ha dovuto “adattare” la propria casa alle ...

