Charlie's Angels, sabato 5 Marzo al Teatro dei Lazzari Felici (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Torna il gioco spettacolo più divertente di tutta Napoli! Ogni appuntamento una storia diversa con un unico comune denominatore: scoprire l'assassino! Il delitto di stasera è ispirato ad una delle serie di spionaggio più famose di tutti i tempi. Sabrina, Kelly e Jill, le tre investigatrici private di casi estremi, mentre stanno indagando su un caso molto particale vengono richiamate all'ufficio centrale di New York per incontrare, per la prima volta dal vivo, il loro capo Charlie. Ad informarle é stato il loro intermediario Bosley. Per chi non la conoscesse, la Cena con … delitto proposta dall'associazione Insolita guida Napoli, è un gioco spettacolo reso più piacevole grazie all'aggiunta di un tocco di coinvolgimento e "pazzaria", perché è vero che lo scopo della serata sarà quello di risolvere un delitto ma è anche vero che due risate non fanno ...

