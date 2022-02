Cesare Cremonini | «La morte di mio padre | e il futuro che ci indica la strada»

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il cantautore bolognese in La ragazza delha messo insieme 10 tracce che parlano ai più giovani (e non solo). Di legami, progetti, malinconia e separazione. Tra un tour, finalmente, e un progetto che allarga i confini di un album, firmato solo col cognome: «Un disco deve avere braccia larghe e questo secondo me le ha»

Lucio Dalla, dieci anni dopo. Per Gianni Morandi "Lucio c'è ancora, me lo vedo che esce da una porticina, da una mostra, dal bar del centro". Perfra i luoghi che ricordano di più Lucio Dalla "ci sono le colline, me lo immagino a Monte Donato: quando vado penso sempre a lui che ruzzola giù per i colli, che gioca come abbiamo ...L'appello promosso da Assomusica e da trentina di promoter tra cui Live Nation a Dna Concerti è sostenuta da circa 300 artisti tra cui Vasco Rossi,, Carmen Consoli, Cosmo, Tiziano ...La ragazza del futuro: analisi dettagliata dell'album di Cesare Cremonini. Un meraviglioso viaggio interiore alla ricerca della felicità Cesare .... Composto da 14 canzoni in totale, ci fa già respira ...Cesare Cremonini torna ospite de I Trafficanti di R101, i Finley, per presentare il suo nuovo disco "La ragazza del futuro".